Corredor le toca el trasero a reportera durante carrera

La reportera Alex Bozarjian se sintió “violada” luego que un corredor le tocó el trasero cuando ella informaba sobre el Savannah Bridge Run de Georgia, EU, el pasado fin de semana.

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter’s ass live on air. And sorry, that’s my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo

— Tonya (@GrrrlZilla) December 7, 2019