Corea del Sur prueba taxis voladores que ayudarán a resolver los problemas de tráfico de la densamente poblada capital

Corea del Sur ha realizado este miércoles por primera vez pruebas de vuelo de taxis voladores no tripulados sobre la densamente poblada capital, este ensayo forma parte de los planes para comercializar los servicios de movilidad aérea urbana en 2025, informa Yonhap.

Seoul City today demonstrated a 2-seater human-crewed drone taxi, the “first time” a drone taxi flies in the skies of S. Korea.

The EH216, developed by China’s Ehang, flew 1.8km near the Han River at 50m above sea level for about 7 mins. pic.twitter.com/CDMdWwcVDa

— Raphael Rashid (@koryodynasty) November 11, 2020