Convierten su foto en meme y cyberbullying la orilla al suicidio

Una noche de 2012, Debora se sentía feliz y muy linda, por lo que se tomó una foto en la que aparecía con una amplia sonrisa y lentes oscuros. La compartió en Facebook y entonces comenzó la pesadilla que casi la lleva al suicidio, pues la habían convertido en un meme.

“Lloraba y lloraba. La gente me apuntaba con el dedo en la calle y reía”

En ese tiempo, la joven, residente de un barrio de Sao Paulo, en Brasil, tenía 15 años de edad. “En ese momento tenía una autoestima muy grande”, recordó, entrevista con la BBC.

Poco después de compartir su foto, notó que desconocidos la estaban retomando para hacer burlas y bromas sobre su apariencia. Bautizaron la imagen como “la diva de Oakley”, que generaba cientos de comentarios en los que abundaba la palabra “fea” y también demostraban racismo.”Me sentía fea, humillada […]. No tenía fuerzas para nada. Lloraba y lloraba y me culpaba por haber compartido esa foto”.DÉBORA, JOVEN CONVERTIDA EN MEME

Sufrió bullying en clases y la calle, por lo que abandonó la escuela

Lo peor fue cuando empezaron a reconocerla en la calle, pues su imagen había dado el salto, de Facebook, a otras redes sociales como Instagram. “No tenía idea de la repercusión que había tenido la foto. Cuando fui a una tienda, cerca de casa, muchas personas me reconocieron. Unos jóvenes comenzaron a reírse de mí. Fue horrible. Muchos me apuntaban con el dedo. Me di cuenta en ese momento que se reían de mí porque habían visto el meme”.DÉBORA, JOVEN CONVERTIDA EN MEME

La situación todavía iba a empeorar. La foto de Débora se hizo famosa en redes sociales durante las vacaciones del colegio. Cuando volvió a clases fue víctima de bullying, por lo que dejó la escuela.

La madre de Débora recuerda que su hija se aisló por completo y ella se sentía impotente porque no sabía cómo ayudarla.

Deborá intentó suicidarse; especialistas recomiendan buscar ayuda profesional

El psicólogo Marck de Souza considera que ante estas situaciones es importante buscar apoyo de profesionales, ya que el alcance de este tipo de contenido, gracias a las redes sociales, genera problemáticas importantes.”Como el contenido se puede viralizar y no se puede borrar por completo de las redes, la persona no puede desconectarse de él. Así que el ridículo en internet puede estar presente para siempre”.MARCK DE SOUZA, PSICÓLOGO

Débora soportó por varios meses el acoso hasta que decidió terminar con su vida, tomando varios medicamentos.”No tenía motivos para vivir. Estaba deprimida por todo lo que estaba pasando”.DÉBORA, JOVEN CONVERTIDA EN MEME

Afortunadamente recibió ayuda de sus familiares a tiempo y se evitó una tragedia.

El acoso terminó más de 2 años después, pero su foto nuevamente circula en redes

Más de dos años después, el acoso terminó, lo que le permitió a Débora retomar sus estudios, salir con un chico y, meses después, quedar embarazada.

“Poco a poco, el meme fue perdiendo gracia para las personas y dejaron de compartirlo. Entonces fue cuando comencé a vivir mi vida de manera normal […] Mi autoestima fue mejorando”.DÉBORA, JOVEN CONVERTIDA EN MEME

Pero a casi siete años de haberse convertido en meme, la foto de Débora comenzó a circular de nuevo en la red y también las burlas hacia ella. Ahora la joven ha decidido tomar cartas en el asunto, reportando todas las páginas que publican su imagen y advirtiendo que tomará medidas legales contra aquellos que insistan en explotarla.”Tomaré las medidas adecuadas si la persona no quiere borrar la foto. Nadie tiene derecho a exponerme de esa manera”. DÉBORA, JOVEN CONVERTIDA EN MEME

Fuente: SDP Noticias