Conmueve foto de adulto mayor vendiendo periódicos bajo la intensa lluvia en Yucatán

Este sábado, las autoridades de Yucatán ordenaron a la población refugiarse en sus casas.

La tormenta tropical Gamma, que había tocado tierra en las inmediaciones de Tulum, Quintana Roo, se dirigía hacia la entidad, y la golpearía con vientos de fuerza casi huracanada y lluvias extraordinarias que dejarían acumulaciones de agua muy peligrosas, de más de 250 litros por metro cuadrado.

Mientras la mayor parte de Yucatán se preparaba para la llegada del ciclón, y se resguardaba en sus viviendas, otras personas en situación vulnerable tuvieron que salir a trabajar. Así se observa en una fotografía que en las últimas horas ha conmovido a México.

En la imagen, que fue tomada el sábado en la ciudad de Mérida, un vendedor de periódicos de la tercera edad permanece bajo la lluvia, sin más protección que las ramas de un pequeño árbol. Él no lleva abrigo ni utiliza paraguas, pero protege su mercancía con bolsas e impermeables para evitar que se estropee. Sentado en su silla de ruedas, espera conseguir clientes que compren los diarios.

“Se siente una impotencia en ver cómo hay gente tan inhumana que trate a sus viejitos así, bajo lluvia, sol, tormenta, frío, lo llevan ahí sin importarles nada… cómo puede haber gente sin corazón. Si alguien sabe qué se puede hacer en estos casos, dónde denunciar o con quién acudir… Este señor siempre lo llevan ahí en su silla de ruedas. Es en la Avenida Pedagógica, es una pena que nadie haga nada aún viéndolo tan mal”, escribió en Facebook la usuaria Genny Escalante, quien compartió en su perfil la fotografía.

“Compartan para que llegue a alguna asociación que pueda apoyarlo o hacer algo. Mínimo que algún familiar suyo lo vea y le dé vergüenza por lo inhumanos que son”, agregó.

Según los usuarios que respondieron a Genny Escalante, el adulto mayor acude siempre a ese lugar para vender sus periódicos, sin importar las condiciones meteorológicas. Trabaja “por necesidad”, y vive al día. Por su movilidad reducida, no puede desempeñar otro tipo de trabajos.

“Llueva, truene o relampaguee, siempre está ahí. Desafortunadamente él quedó discapacitado, y aún así sigue vendiendo. Hay otro vendedor y conocidos de esa zona que lo llevan y lo traen. Yo paso a diario por ahí y no hay día que él no esté ahí vendiendo. Lo hace por necesidad, como todos. No está abandonado, lo que sí necesita es ayuda, despensas, un platito de comida, y que le compren sus periódicos. Con tu publicación estoy seguro de que muchos lo van a ayudar”, comentó el usuario Vicente Mezeta en la publicación, que ya ha sido compartida más de 300 veces.

La situación de extrema vulnerabilidad que enfrenta el señor, conmovió a los usuarios en Facebook, quienes buscan viralizar su caso para que cuente cada día con una despensa, y no tenga que salir en situaciones de riesgo climático elevado, como en el caso de la tormenta tropical Gamma que golpeó este sábado a Yucatán.