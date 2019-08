Conmueve defensa de anciano acusado por exceso de velocidad

Muchos habrán llorado con el conmovedor video de la defensa de un anciano de Rhode Island, en Estados Unidos, que tras ser acusado de conducir en exceso de velocidad, acudió al juzgado para explicar las tristes razones por las que pisó el acelerador.

Aquél día, el hombre de la tercera edad condujo más rápido de lo habitual porque se dirigía al hospital. Su hijo de 63 años se encontraba enfermo y al ser víctima de cáncer, necesitaba de un médico para realizarse unos análisis de sangre.

Anciano acusado por exceso de velocidad rompió en llanto

Apenas Victor Coella pronunció estas palabras en su defensa, el juez Frank Caprio dio inicio a uno de los discursos más emotivos en la historia, provocando que el anciano rompiera en llanto. “Yo no conduzco tan rápido, juez. Tengo 96 años, manejo despacio y sólo cuando tengo que hacerlo. Iba al médico con mi hijo discapacitado a su examen de sangre, él los necesita cada dos semanas porque tiene cáncer”,ANCIANO ACUSADO.

Le aseguró al anciano que era un buen hombre, justo de esos de los que en verdad se trata América. En sus propias palabras, le expresó que era maravilloso que a sus noventas aún cuidara de su familia, y le deseó lo mejor para él y para su hijo.

El juez mostró misericordia y lo perdonó

Por último, le dijo que su multa quedaba desestimada y le deseó mucha suerte, esperando que su hijo se recuperara pronto. El video de la enternecedora escena que conmovió a todos los presentes fue compartido en redes sociales alcanzando millones de reproducciones.”¿Ves a ese joven que está allí? Ese es mi hijo… Y ahora me está mirando y piensa ¿’papá, cuando tengas 90 años aun me llevarás a lugares?’ Me estás poniendo mucha presión”,JUEZ FRANK CAPRIO AL ACUSADO.

Según cuentan los cercanos a Caprio, el magistrado suele ser más duro con los acusados que llegan ante él, no obstante, Victor Coella logró obtener su misericordia y sacar a relucir su gran corazón con la historia que escondía aquella infracción por exceso de velocidad.

Fuente: SDP Noticias