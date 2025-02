Congresista republicano propone poner la cara de Trump en el dólar

El congresista republicano y legislador de Carolina del Sur, Joe Wilson, anunció este miércoles que está preparando un proyecto de ley que contempla la creación de un billete con el rostro del presidente Donald Trump.

«Me complace anunciar que estoy redactando una legislación para ordenar a la Oficina de Grabado e Impresión que cree un billete de 250 dólares con la imagen de Donald Trump», afirmó Wilson en su cuenta de X.

Grateful to announce that I am drafting legislation to direct the Bureau of Engraving and Printing to design a $250 bill featuring Donald J. Trump. Bidenflation has destroyed the economy forcing American families to carry more cash. Most valuable bill for most valuable President! pic.twitter.com/v4glGOB2z3

— Joe Wilson (@RepJoeWilson) February 25, 2025