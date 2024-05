Confirman que la tormenta geomagnética «extrema» del fin de semana fue la más poderosa en 21 años

La tormenta geomagnética responsable de las auroras boreales que iluminaron este fin de semana el cielo en varios puntos del planeta ha sido la más poderosa registrada en más de 20 años.

La perturbación fue considerada inicialmente como «severa» o G4, la segunda categoría más alta dentro de la clasificación de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés). Esta alerta, emitida el pasado jueves por el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) de la NOAA, fue la primera de ese tipo desde 2005.

Tonights Aurora Forecast from the NOAA Space Weather Prediction Center. #NorthernLights

The geomagnetic storm came in stronger and reached further south than the original models predicted. pic.twitter.com/MBbe92uzoj

