Conejo succionado por el motor de un avión provoca explosión en pleno despegue

Un vuelo de United Airlines tuvo que aterrizar de emergencia tras un incendio provocado aparentemente por un conejo que fue succionado por un motor durante el despegue.

En un video compartido en redes sociales, se pueden ver repetidos destellos de llamas saliendo del motor, y escuchar los gritos desesperados de los pasajeros.

El vuelo, que tenía previsto viajar de la ciudad de Denver (EE.UU.) hasta Edmonton (Canadá), regresó a su punto de origen con normalidad y sin reporte de heridos.

