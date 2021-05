Conductor israelí atropella a un manifestante palestino en medio de los enfrentamientos en Jerusalén

Impactantes grabaciones muestran el momento en que un conductor israelí atropelló a un joven palestino en Jerusalén después de que aparentemente su automóvil fuera atacado por una turba de manifestantes en medio de los violentos disturbios que se desarrollan en la ciudad, informan medios locales.

El suceso tuvo lugar este lunes cerca de la famosa Puerta de los Leones en un momento en que un grupo de personas perseguía y lanzaba piedras contra un automóvil. Un video captado por cámaras de seguridad muestra al vehículo que intenta escapar de la multitud retroceder y segundos después acelerar de frente, arrollando a un joven que se encontraba en la acera.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad

Conductor israelí atropella a un manifestante palestino SEPA MÁS: https://t.co/dPDoLTIzGm pic.twitter.com/36n67ew0Vl — RT en Español (@ActualidadRT) May 10, 2021

Producto del impacto, el muchacho salió disparado hacia atrás, antes de levantarse apresuradamente y alejarse cojeando de la escena. Mientras tanto, una multitud enfurecida rodeó al auto intentando agredir al conductor.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad

Follow up: Video showing an Israeli settler vehicle accidentally ramming a Palestinian after being stoned by a group of Palestinians in front of Lions Gate; Situation is very tense in the areas pic.twitter.com/Anzf4hdH2Q — Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) May 10, 2021

Otras imágenes captadas por testigos muestran a un policía israelí protegiendo con un arma al automovilista. Como resultado del caos, varios palestinos resultaron heridos, mientras que el conductor y sus dos acompañantes sufrieron heridas leves.

Dramatic scene from Lion's Gate following the ramming incident. Police extracted the Israeli driver from the Palestinian crowd he had just rammed into. pic.twitter.com/OOhu6TBKQ2 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 10, 2021

“Un árabe metió la mano por la ventana y roció gas, no sé si fue gas pimienta o gas lacrimógeno”, declaró el conductor, quien agradeció el rápido actuar de la Policía. De momento no está claro por qué la multitud arremetió contra el automóvil, mientras que, a juzgar por las imágenes, otros vehículos no fueron atacados.

El incidente ocurre el mismo día en el que cientos de personas resultaron heridas tras el asalto a la mezquita de Al Aqsa por las fuerzas israelíes en medio de las violentas protestas contra el desalojo de familias palestinas en Jerusalén Este.

Fuente: RT