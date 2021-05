Con mensaje en cartón de cervezas, niña pide ayuda por la violencia de la que es víctima: “me quiero morir”

Una niña solicitó ayuda por violencia familiar a través de un mensaje escrito en un cartón de cervezas, que ya es investigado por las autoridades de Coahuila.

Astrid Martínez, dueña de un minisuper, compartió en Facebook una foto del mensaje de auxilio de la menor llamada Camila.

“Mi papá Juan me regaña, mi mamá Isabel me pega, se enoja. Además me quiero morir”, escribió la niña en el cartón de cervezas.

El hallazgo de la nota ocurrió en la ciudad de Nueva Rosita, cabecera del municipio de San Juan de Sabinas de Coahuila.

Sin embargo, Astrid detalló que el cartón de cerveza puede provenir de cualquier parte de la región porque se trata de empaques reciclados.

Tras viralizarse el escrito de auxilio la Subprocuraduría de los Niños, Niñas y la Familia de la Región Carbonífera giró una constancia de hechos ante el Ministerio Público para que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila atraiga la investigación.

Se exhorta a la ciudadanía a que si conoce o sabe de una niña llamada Camila, con padres de nombre Juan e Isabel, lo notifique a las autoridades para esclarecer los hechos.