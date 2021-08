Compra auto para su hijo pagando 156 mil pesos con morralla

En la ciudad de Zhoukou, en China, un hombre llegó a una concesionaria de autos con cientos de bolsitas de plástico llenas de monedas y centavos.

Con motivo del cumpleaños de su hijo, el hombre quiso gastar todos sus ahorros para comprarle un auto.

Así, el cliente sorprendió a los empleados al comprar el auto de 156 mil pesos pagando con morralla.

Veinte empleados tardaron tres horas en contar todas las monedas del pago

Este fin de semana se hizo viral la historia de un hombre que pagó un auto solo con monedas.

De acuerdo con testigos, el señor ingresó a la concesionaria de autos cargando varios costales de harina.

No obstante, ningún empleado imaginó que las bolsas contenían un sinfín de centavos que servirían para pagar el auto de contado.

La señora Cheng, una de las empleadas del lugar, fue la encargada de mostrarle al hombre cada auto que entraba en su presupuesto.

Cuando por fin el cliente se decidió por un modelo, este fue llevado a firmar los documentos de adquisición y efectuar el pago.

“¿Pagará con tarjeta de crédito?”, le preguntaron al hombre.

Para sorpresa de todos, él informó que pagaría el auto en efectivo; con toda la morralla que llevaba dentro de sus costales.

“Quería darle un regalo a su hijo, así que tomó todos sus ahorros en monedas y los trajo a la tienda”, contó la señora Cheng a medios de China.

Al darse cuenta de la gran cantidad de monedas y centavos que tendría que contar hasta acumular los 156 mil pesos necesarios, la empleada pidió ayuda a más compañeros.

Al cabo de 3 horas y con la paciencia y concentración de 20 empleados, las monedas del hombre fueron separadas, acomodadas y contadas.

“Me tocó a mí contar monedas hasta que sentí calambres en las manos”, dijo entre risas la empleada.

A father in China was able to pay for a car for his son using only pocket change. The man entered the dealership with 17 bags of coins totaling 51,000 yuan ($7,872). It took 20 employees and 3+ hours to count all of it—but he left with the car when all was said and done. pic.twitter.com/pstGANKiqy

— NowThis (@nowthisnews) August 29, 2021