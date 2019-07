Comparte fotos de su extraña enfermedad de piel; “jódete sociedad, me acepto sí o sí”

“Jódete sociedad”, escribió la usuaria de Twitter, Paula Andrea, a quien en días recientes le dieron la noticia de que su enfermedad de piel no tiene cura.

A la colombiana no le quedó de otra más que aceptarse y mostrarse así al mundo, tras pasar días perdiendo tiempo y dinero consiguiendo medicamentos con la esperanza de ser curada porque le costaba mirarse al espejo.

“Jódete sociedad con tus vainas perfectas. ¡TENGO UNA ENFERMEDAD EN LA PIEL! ¿Y QUÉ? No se imaginan lo que he sufrido para salir a la calle porque me muero de la vergüenza. Hoy me dijeron que no tiene cura, así que me aceptó si o sí”.

Además de la decepción de no verse según los estándares de belleza y la agonía de no gustarse, está el dolor, la piel le duele, le pica y le arde, sobre todo cuando se limita a la hora de vestirse.

Además de los estereotipos, está el dolor de la enfermedad

Hasta ayer, procuraba no usar vestido ni falda para que las marcas no se notaran, pero ahora quiso contar al mundo su historia porque se siente cansada y, como ella misma dice, mamada, agotada, jodidamente enojada con la sociedad.

“¡Porque no somos PERFECTOS! me gusta lo que veo en esta foto y también al espejo. ¡JÓDETE SOCIEDAD CON TUS ESTEREOTIPOS PERFECTOS! Sí, estoy enferma, ¿y qué puedo hacer? ¿Seguirme escondiendo? Les digo que NO”.

PAULA ANDREA.

Así que posteó un par de fotografías en Twitter e Instagram exhibiendo sus piernas y las marcas que la enfermedad les dejó, pero enamorada de ella misma, como hace mucho tiempo no se sentía.

Las imágenes alcanzaron más de 66 mil likes, consiguiendo lo de Paula Andrea quería, que la gente le dijera “hola” a la nueva mujer “que hoy se quita el velo del cuerpo y los ojos”.

