Cómo usuarios de Reddit dispararon 24 veces el valor de GameStop en menos de un mes e hicieron perder miles de millones a gigantes de Wall Street

Este miércoles, casi todos los principales índices bursátiles del mundo cayeron entre el 1 % y 3 %. En EE.UU., el Dow Jones perdió un 2,05 % de su valor; el S&P 500, un 2,57 %; y el Nasdaq, un 2,61 %.

En este contexto de dinámica negativa, una extraordinaria excepción fue la compañía estadounidense GameStop, cuyas acciones se dispararon un 234 % — de 148 a 348 dólares— en una sola jornada. Este jueves, crecieron aún más, alcanzando un pico de 483 dólares, 24,32 veces más que el 12 enero, cuando los títulos se vendían por 19,95 dólares.

Subida en contra de las expectativas

Al contrario de lo que se podría pensar, este meteórico auge no se debió a unos resultados financieros inesperadamente buenos, a innovaciones o ni siquiera a noticias prometedoras vinculadas a GameStop. En cambio, la compañía, que vivió su edad de oro en los años 2007-2008 y 2013-2015, estuvo perdiendo valor de forma casi continua desde noviembre de 2015 hasta agosto de 2020, cuando sus acciones se vendían por alrededor de cinco dólares.

Esta caída podía explicarse por la especialización de la compañía. Gamestop es una red de tiendas de videojuegos y electrónica de consumo. Debido a que los discos ópticos se compran cada vez menos, la compañía solo consiguió registrar ocho trimestres rentables desde 2014. En septiembre de 2019, la empresa anunció sus planes para cerrar 195 de sus 5.700 tiendas, pero en 2020 la caída se aceleró aún más.

En este contexto, las acciones de GameStop se convirtieron en unos de los activos favoritos de los fondos de alto riesgo para el comercio bajista. En este tipo de negociaciones, el operador toma prestadas de un poseedor las acciones de una compañía que, según su opinión, se desplomará, y las vende inmediatamente. Cuando el precio baja hasta el nivel planeado, compra la misma cantidad de nuevo y la devuelve al poseedor, embolsándose el margen.

En el caso de GameStop, los comerciantes bajistas prestaban y vendían más acciones de las que se emitían. “Los fondos de cobertura habían ganado durante tanto tiempo que pasaban por alto el polvorín que estaban creando”, escribe Bloomberg.

La chispa que explotó este polvorín fue una comunidad de usuarios de Reddit.

Campaña ‘online’ fuera de control

En enero de 2020, en la sección r/WallStreetBets, de Reddit surgió la idea de que sus usuarios pudieran comprar toda la compañía por 45 millones de dólares si el precio de sus acciones bajaba hasta los 50 centavos. Aunque tal caída parecía posible, la proposición fue recibida con humor.

No obstante, a lo largo del año pasado GameStop se mencionaba cada vez más en WallStreetBets. Los usuarios proponían comprar sus acciones asegurando que su valor real estaba subestimado. Otro motivo de su actividad fue la intención de dañar a los ‘boomers’ de los fondos de cobertura especializados en el comercio bajista, que, según los seguidores del ‘subreddit’, deliberadamente hacían desplomar las acciones de la empresa.

Como resultado de la actividad de los internautas, hacia finales de 2020 las acciones de GameStop se fijaron en alrededor de 19 dólares. Entre 13 y 21 de enero, el precio se multiplicó por dos, alcanzando los 43 dólares. Desde este lunes, cuando se vendían por 77 dólares, crecieron varias veces hasta las cifras actuales.

Las víctimas

La aparente revitalización de GameStop no le vino bien a todo el mundo. Ante tal desarrollo, los comerciantes bajistas tuvieron que volver a comprar acciones de la empresa a un precio inesperadamente alto. Como resultado, varios fondos de cobertura acabaron perdiendo miles de millones de dólares.

Una de las entidades más afectadas es la firma de inversión neoyorquina Melvin Capital, que perdió cerca de un 30 % de sus 12.500 millones de dólares. Morgan Stanley, por su parte, aseveró que el lunes y el martes “se encontraban entre los cinco días más pesados […] en la última década” para el comercio bajista.

Sin embargo, este golpe a los gigantes financieros no entristeció a la comunidad de WallStreetBets.

En 2008, mi madre perdió la casa y nuestra herencia con ella, dejándonos a ella, a mi hermana y a mí luchando por encontrar un lugar para vivir mientras nos embargaban. […] Cómete esa, Melvin [Capital], tú y cualquier otra persona que parasite a la clase trabajadora, escribió uno de los internautas.

Otro gran afectado es el fondo de cobertura Citron Research. El pasado jueves, cuando las acciones de GameStop se vendían por alrededor de 40 dólares, publicó un video en el que su director gerente, Andrew Left, definía a esa empresa como un “minorista de centros comerciales” basado en un modelo comercial “anticuado” y aseguraba que pronto volvería a los 19 dólares por acción.

Pronto, las cuentas del fondo se convirtieron en objetos de masivos ataques cibernéticos y amenazas.

Lo que Citron ha experimentado en las últimas 48 horas es nada menos que un comentario vergonzoso y triste sobre el estado de la comunidad inversora. […] No comentaremos más sobre GameStop, no porque no creamos en nuestra tesis de inversión, sino porque la turba enfurecida que posee esas acciones ha pasado las últimas 48 horas cometiendo múltiples delitos, tuiteó Left dos días después.

Reacciones

El ‘boom’ de GameStop fue apoyado por varios inversores notables, entre ellos Elon Musk, quien publicó este martes en su cuenta de Twitter un enlace a WallStreetBets.

No obstante, para las autoridades de EE.UU. las actividades del ejército de internautas han sido fuente de ansiedad. Así, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó el miércoles que el Tesoro y la Comisión de Bolsa y Valores estaban “al tanto y monitoreando activamente la volatilidad actual del mercado en los mercados de opciones y acciones”.

Asimismo, el miércoles la plataforma social Discordsuspendió la cuenta de WallStreetBets. Aunque justificó la medida afirmando que había advertido varias veces al ‘subreddit’ sobre “contenido discriminatorio y de odio”, algunos opinan que la decisión se debió a las actividades de los usuarios en las bolsas. En particular, Musk acusó Discord de haberse vendido a las corporaciones.

El jueves, varias plataformas de comercio en línea, como Robinhood Markets y TD Ameritrade, prohibieron la compra de acciones de GameStop.

