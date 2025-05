Un joven fue captado mientras surfeaba sobre terrazas de arrozales inundadas en la provincia china de Guizhou.

【Video】No ocean? No problem! Watch this young man shred the waves – on a terraced field in SW China's Guizhou Province. (Video via CNC) #surffing pic.twitter.com/bnsX2gXF7K

