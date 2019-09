Comió solo pizza y papas fritas durante 22 años por un trastorno alimentario y ahora puede quedarse ciega

Una británica teme perder su visión por haber comido pizza y papas fritas durante 22 años debido a una rara fobia a las verduras, informó este martes Daily Mail.

Según relató Jade Youngman, residente de la ciudad de Norwich que ahora tiene 25 años, empezó a padecer el trastorno de alimentación selectiva ARFID —que sufre aproximadamente un 3% de población— a los 3 años. Desde entonces, no puede comer ni frutas ni verduras y solo su aspecto puede provocarle nauseas.

“La manera en que describo cómo me siento es si alguien pone un plato de frutas o verduras frente a mí, es el equivalente a poner un plato de caca de perro y decir: ‘Come eso'”, admitió, añadiendo que se trata de una “reacción física”. “Sé que eso no va a matarme si lo como y sé que eso probablemente tiene un buen sabor, pero no puedo meterlo en mi boca”, dijo.

Debido al ARFID, la dieta diaria de Youngman se compone de ‘nuggets’ de pollo, pizza, pasta con queso y papas fritas. “Nunca voy a comer algo nuevo o lo que nunca he probado antes”, señaló.

Problemas mentales y riesgo de ceguera

En un intento por superar la dolencia, la británica ya ha visitado a varios nutricionistas y psicólogos, pero el tratamiento no dio resultados.

La enfermedad ya ha provocado problemas en su salud mental: ansiedad y depresión. Aparte de eso, el trastorno además puede causar ceguera, como le ocurrió a Harvey Dyer, de 18 años, residente de la ciudad británica de Gloucester, y ahora Youngman teme también quedarse ciega por la mala nutrición. “No he perdido la visión, pero el ‘background’ de Harvey es muy similar al mío, por eso realmente estoy preocupada”, agregó.

La joven afirmó que se siente “infeliz” por su problema alimentario. “Haría todo para que alguien me arregle. Simplemente quiero encontrar a alguien que me ayude”, subrayó.

Fuente: RT Noticias