Colocan placa para honrar al hombre que se resbaló en esa acera hace 10 años

Hace 10 años, un desafortunado hombre se resbaló mientras caminaba en una peligrosa acera de Dublín, Irlanda, que estaba llena de hielo debido a las condiciones meteorológicas que afectaban las calles de la capital.

Hoy, los responsables de la empresa cervecera Coors colocan una placa en el punto exacto donde ocurrió la tragedia, para honrar al protagonista de tan lamentable pero viral suceso que ocasionó millones de risas en un momento en el que los memes todavía no eran tan populares como ahora.

Se resbaló en la acera y le colocan una placa como homenaje

La principal razón es que una década después, sorprendentemente el accidente no se ha olvidado ni en Dublín ni en el mundo. Y a pesar de que en aquél entonces hubo mucho otros episodios en la televisión irlandesa que también fueron memorables, este en particular sí merecía un homenaje.

“En honor al chico que se resbaló en el hilo el 8 de enero del 2010. Tu memoria sigue viva”

Se lee en la placa conmemorativa.

El video del momentazo filmado por las cámaras de reporteros del canal RTÉ que informaban sobre las condiciones del clima en la capital, muestra al desafortunado transitando por Church Street para de un momento a otro resbalar y golpearse la cabeza. Prácticamente dio un giro completo en la caída.

Se desconoce la identidad del protagonista

A partir de ese momento los vecinos no podían dejar de hablar de “the guy who slipped on the ice” (el chico que se resbaló en el hielo), aunque en realidad nadie está seguro de su identidad. Los operadores de las cámaras afirman que era coreano o chino, pero hasta el momento ningún hombre se ha pronunciado como el protagonista de la historia.

“Estuvimos fuera todo el día cubriendo la nieve. El Ayuntamiento había hecho un buen trabajo limpiando las calles y esa toma la grabamos al final. Estábamos a punto de irnos cuando dejé la cámara grabando y apareció ese hombre”, cuenta Colm McCaughey, camarógrafo.

Fuente: SDP Noticias