China tiene una nueva bomba de hidrógeno. Es tan destructiva que parece nuclear

La bomba de hidrógeno es el arma más aterradora creada hasta ahora por el ser humano. Una bomba atómica convencional como las que lanzó EEUU sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, y con las que concluyó la Segunda Guerra Mundial en 1945, desencadena una explosión muy potente y la liberación de una enorme cantidad de energía fisionando un núcleo de uranio‑235 o plutonio‑239. Sin embargo, una bomba de hidrógeno es aún mucho más devastadora.

También se la conoce como arma termonuclear, y, muy a grandes rasgos, utiliza una pequeña bomba atómica de fisión como dispositivo detonador para inducir la fusión del combustible compuesto por dos isótopos del hidrógeno: deuterio y tritio. La energía que es capaz de liberar una de estas bombas puede ser muy superior a la de un arma atómica convencional. De hecho, la «bomba del zar», que es el arma termonuclear más potente detonada hasta ahora, fue lanzada por la Unión Soviética sobre el mar de Barents en 1961 y alcanzó una potencia de 50 megatones.

China acaba de probar un nuevo tipo de bomba de hidrógeno

Para entender con cierta precisión cómo funciona la bomba que ha desarrollado China y por qué no es un arma nuclear era necesario repasar brevemente cuáles son los principios de funcionamiento de las bombas atómicas y las armas termonucleares. El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 24 de septiembre de 1996 prohíbe cualquier tipo de ensayo nuclear. Desafortunadamente este acuerdo no ha llegado a entrar en vigor debido a que no ha sido ratificado por todos los países que tienen armas nucleares.

Esta arma utiliza hidruro de magnesio (MgH₂) debido a que es un compuesto químico capaz de almacenar hidrógeno de forma sólida

En cualquier caso, como he mencionado, la bomba que ha probado China no es un arma nuclear. A diferencia de la bomba de hidrógeno en la que hemos indagado unas líneas más arriba esta arma utiliza como combustible hidruro de magnesio (MgH₂) debido a que es un compuesto químico capaz de almacenar hidrógeno de forma sólida. Este combustible es estable desde un punto de vista termodinámico, pero tiene una peculiaridad: reacciona de una forma violenta al entrar en contacto con agua o sustancias ácidas, liberando hidrógeno.

Una vez que se ha producido su liberación, este elemento químico entra en combustión, alcanzando una temperatura de hasta 1.000 grados Celsius. No obstante, su capacidad destructiva no es la consecuencia solo de la temperatura alcanzada por la bola de fuego que produce; su poder devastador también está vinculado al hecho de que la llama perdura durante más de 2 segundos. Puede parecer poco tiempo, pero no lo es. Es mucho tiempo. De hecho, la llama de una explosión de TNT apenas dura 0,12 s, por lo que su capacidad destructiva es mucho menor.

Eso sí, la explosión de esta bomba de hidrógeno es aproximadamente un 60% menos potente que la de un dispositivo de TNT en términos de presión. Lo que ha llevado a cabo China por el momento es solo una prueba, pero este país ya tiene una fábrica capaz de producir 150 toneladas de hidruro de magnesio al año. Es evidente que esta nación va en serio con esta arma.

Presumiblemente puede ser utilizada para destruir enjambres de drones, acabar con objetivos dotados de blindajes de última generación o asolar una zona amplia de terreno, entre otras posibilidades. Esperemos que ni China ni ningún otro país decida utilizar este tipo de armas en el futuro. Un último apunte: no sabemos cuál es el aspecto de esta bomba, aunque pesa 2 kg, por lo que no es muy grande. Eso sí, la explosión que podéis ver en la imagen de portada de este artículo es real.