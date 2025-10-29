China presenta el primer robot modular con inteligencia artificial

La compañía china Direct Drive Tech lanzó el primer robot modular inteligente del mundo, denominado D-infinite.

China unveils the world’s first modular robot dog! Developed by Chinese company Direct Drive Tech (本末科技), the D-INFINITE (D1) can be freely assembled into a single powerful form. Capable of handling 100 kg and maintaining stability on rough terrain, it redefines what a robot… pic.twitter.com/oQDp2n2BeR — Shenzhen Channel (@sz_mediagroup) October 23, 2025

La unidad puede remodelar su cuerpo, aprende sobre la marcha, puede transportar cargas pesadas y dispone de cinco horas de autonomía.

El país asiático acelera la comercialización de tecnologías con inteligencia artificial incorporada para ampliar las aplicaciones industriales y de servicios.