China presenta el primer robot modular con inteligencia artificial

La compañía china Direct Drive Tech lanzó el primer robot modular inteligente del mundo, denominado D-infinite.

La unidad puede remodelar su cuerpo, aprende sobre la marcha, puede transportar cargas pesadas y dispone de cinco horas de autonomía.

El país asiático acelera la comercialización de tecnologías con inteligencia artificial incorporada para ampliar las aplicaciones industriales y de servicios.

octubre 29, 2025 7:22 am

