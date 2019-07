China instala software espía en teléfonos Android de turistas: Informe

El gobierno chino estaría espiando los teléfonos inteligentes de los turistas que visitan ciertas regiones del país, instalando un programa de espionaje que les otorga acceso a ciertas aplicaciones e información en los equipos con sistema operativo Android.

De acuerdo a la investigación realizada en conjunto entre el diario The Guardian, The New York Times y el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, los extranjeros que ocupan un dispositivo con sistema operativo de Apple, iOS, también estarían en riesgo de ser espiados.

El reporte sugiere que las autoridades estarían utilizando un equipo para interceptar información desde dispositivos móviles, llamado popularmente Dispositivo Universal de Extracción Forense (UFED), el cual permite que la mayoría de los datos sean capturados desde un iPhone.

Utilizan equipo forense para intervenir en iPhones

El reportero de Süddeutsche Zeitung dijo que vio máquinas que parecían escanear iPhones en la frontera, utilizando dichos metodos de vigilancia intrusiva sobre los visitantes extranjeros en la región de Sinkiang, al noroeste de China.

El malware de Android sería instalado por un guardia de la frontera cuando incauta físicamente el teléfono a los visitantes, el cual analiza el dispositivo en busca de un conjunto específico de archivos, revelaron múltiples análisis de expertos

Buscan material islámico y música japonesa

Entre los archivos que las autoridades chinas desean detectar se encontraría contenido extremista islámico, material islámico inofensivo, libros académicos sobre el Islam por investigadores destacados e incluso música metálica japonesa.

Llamado BXAQ, el software recopila todas las entradas del calendario del teléfono, los contactos del teléfono, los registros de llamadas y los mensajes de texto, enviándolos a un servidor externo controlado por el gobierno chino.

El programa también explora las aplicaciones que están instaladas en el teléfono inteligente y extrae los nombres de usuario de las plataformas sociales que encuentre instaladas.

Fuente: SDP Noticias