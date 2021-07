Chica se pone ‘Kola Loka’ en los ojos, se equivocó de frasco

Una chica que se equivocó de frasco y terminó con ‘Kola Loka’ en los ojos se volvió viral en redes sociales tras publicar un video mostrando su error.

Este doloroso video rápidamente se volvió viral en redes, la chica explicó que pensó que era el frasco de las gotas para los ojos.

En las imágenes se puede ver el parpado de la chica completamente pegado.

Se trata del usuario de TikTok @MariaBottle_ quien narró la dolorosa y aterradora experiencia.

Me acabo de echar Kola Loka en el ojo pensando que eran mis gotas; quiero morir, mi ojo está pegado’, dice la chica asustada’.

Unas horas después del susto comentó que todo salió bien y afortunadamente no ocurrió un problema mayor.

Me iba aponer gotas en los ojos porque los tenía irritados. Entonces abrí las gotas, me eché una gota y me tiré al piso del ardor y dolor, volteo y veo que era Kola Loka’, comentó.