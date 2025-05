Cerdita que se volvió viral viendo la nieve se salva del matadero y recibe un hogar

Una cerda que se volvió viral en Internet se salvó de ser enviada al matadero gracias a activistas georgianos que decidieron comprarla, según se evidenció en redes sociales.

🐷In Georgia, activists saved a pig named Gruta from slaughter, who became famous on social media thanks to a touching video where she joyfully enjoys the fallen snow pic.twitter.com/LTTOFNu250

