Cazador muere tras ser atacado por un venado al que creyó matar

La venganza del más débil sirvió en este caso, y de la manera más chusca posible. Un cazador del estado de Arkansas, en Estados Unidos, murió tras ser atacado por un venado al que disparó y creyó matar.

El hombre de 66 años se confió cuando el ciervo permaneció en el césped sin moverse, pero al acercarse a él fue inmediatamente atacado. El animal no pensaba quedarse tranquilo, aún cuando ya estaba herido.

Cazador disparó y creyó matar a venado

A pesar del brutal incidente, Thomas Alexander tuvo tiempo de llamar a su familia, informarles sobre lo sucedido, y proporcionarles su ubicación exacta (estaba cazando cerca de Yellville, condado de Marion) para que le enviaran una ambulancia.

“No sé cuánto tiempo lo dejó allí, pero fue a revisarlo para asegurarse de que estaba muerto. Y evidentemente no fue así”

Keith Stephens, jefe de comunicaciones de la Comisión de Pesca y Caza de Arkansas.

No obstante, en el hospital los médicos no lograron hacer gran cosa, el cazador había muerto en el camino y el servicio de emergencias informó que ya había perdido demasiada sangre cuando llegaron.

El hombre también pudo haber sufrido un infarto

Por su parte, el jefe de comunicaciones de la Comisión de Pesca y Caza de Arkansas, Keith Stephens, dijo al medio KY3 que los doctores no determinaron la causa exacta de la muerte, pues las heridas pudieron haber sido una, pero también existe la posibilidad de que Thomas haya sufrido un infarto.

En redes sociales los internautas se dividieron en dos, opinando que el venado actuó por instinto y en defensa propia, y que el cazador no debió estar allí pensando en matarlo. Otros, sin embargo, defendieron la caza como un deporte. Lo cierto es que defensores de animales han extendido su preocupación ante la matanza de seres vivos en manos de hombres que actúan por mera diversión.

Fuente: SDP Noticias