Captan vórtices que se arremolinan en las imágenes más cercanas jamás registradas del Sol

La sonda solar Parker de la NASA logró capturar las imágenes más cercanas jamás registradas del Sol, obtenidas a tan solo 6,1 millones de kilómetros de su superficie.

🌞 Parker’s Christmas Ride 🚀

On Dec 25, 2024, NASA’s Parker Solar Probe flew just 3.8 million miles from the Sun — the closest any spacecraft has ever gone!

NASA has just released this stunning footage showing solar wind blasting out from the Sun’s corona — a stream of charged… pic.twitter.com/mDgA0bKyz0

— Star Walk (@StarWalk) July 12, 2025