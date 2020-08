Captan momento en que un “amigable” oso negro se une al picnic de una familia

Una familia se encontró el pasado jueves con un ‘amigable’ oso negro que se le acercó durante un picnic en un bosque del estado de Maryland (EE.UU.) y decidió a unirse al grupo.

Nothing to see here, just having a casual picnic @stooloutdoors (via ig:am_mrs.nesbit) pic.twitter.com/oAZF7lXZ4y

— Barstool Sports (@barstoolsports) August 11, 2020