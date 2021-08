Captan el estallido de una rara nova a más de 4.500 años luz (y es tan brillante que se puede observar a simple vista)

El reciente estallido de la nova RS Phiuchi, situada en la constelación de Ophiuchus del cinturón ecuatorial, a aproximadamente 4.566 años luz de la Tierra, es tan intenso que puede ser observada a simple vista desde nuestro planeta, informa el portal Science Alert.

RS Phiuchi es un sistema binario integrado por una estrella enana blanca y una estrella gigante roja. Mientras giran una alrededor de la otra, la enana blanca acumula el material gaseoso que se desprende de su compañera, compuesto en su mayoría por hidrógeno.

Esa materia se agolpa en la superficie y acumula una cantidad colosal de energía hasta alcanzar tales niveles de presión y temperatura que acaba provocando una explosión termonuclear.

RS Ophiuchi OUTBURST

Taken by Ernesto Guido, Marco Rocchetto & Adriano Valvasori on August 9, 2021

recurrent nova RS Oph is in Outburst. The last large outburst of RS Oph occurred in Feb. 2006

