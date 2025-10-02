Captan el aterrador momento en el que el vagón de un juego mecánico colapsa en EE.UU.

Un juego mecánico sufrió un fallo que provocó que uno de sus vagones se estrellara contra el suelo.

El hecho tuvo lugar el pasado viernes durante un evento escolar en Los Ángeles.

En las grabaciones que circulan en redes sociales se puede ver que la atracción se detuvo repentinamente antes de que dos vagones chocaran entre sí, causando que uno de ellos colapsara. No se reportan heridos y las autoridades están investigando el incidente.

