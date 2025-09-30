Captan cómo un elefante embiste una canoa con turistas en Botsuana

Canoas que transportaban a turistas británicos y estadounidenses volcaron tras ser embestidas por un elefante este sábado en el delta del Okavango, en Botsuana.

Un video captó el momento en el que el paquidermo derribó dos botes con su trompa, arrojando a cuatro personas a un agua infestada de cocodrilos.

Se cree que el animal actuó así para proteger a sus crías, luego de que los guías calcularan mal la distancia de seguridad. No se reportaron heridos.

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua