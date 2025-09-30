Captan cómo un elefante embiste una canoa con turistas en Botsuana

Canoas que transportaban a turistas británicos y estadounidenses volcaron tras ser embestidas por un elefante este sábado en el delta del Okavango, en Botsuana.

🇧🇼🐘 In Botswana, tourists narrowly escaped death during a canoe safari when an enraged elephant attacked the boats while protecting its calves. pic.twitter.com/VYrx2l1dGn — Based & Viral (@ViralBased) September 29, 2025

Un video captó el momento en el que el paquidermo derribó dos botes con su trompa, arrojando a cuatro personas a un agua infestada de cocodrilos.

Se cree que el animal actuó así para proteger a sus crías, luego de que los guías calcularan mal la distancia de seguridad. No se reportaron heridos.