Captan calamar gigante en las profundidades del Mar Rojo

Durante una expedición en las profundidades del Mar Rojo, unos investigadores de OceanX lograron captar en cámara a un calamar gigante.

La investigación se llevaba a cabo en las profundidades del Mar Rojo, al norte, y las imágenes en donde pudieron captar al calamar gigante han sido compartidas en redes sociales.

Y, como era de esperarse, los videos en donde aparece el calamar gigante en acción, el cual parece ser más alto que un ser humano, se han viralizado rápidamente.

Damage from the fire was extensive and as the ferry was flooding, people were evacuated off the ship. There was one reported death. Attempts to pull the empty ferry back to shore were unsuccessful, so a few days after the fire, the ferry fully sank into the Red Sea.

— OceanX (@oceanx) October 8, 2021