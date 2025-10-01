Captan a un poni viajando en un pequeño automóvil clásico en Nuevo León

Un insólito momento se vivió en una carretera del municipio de Cadereyta Jiménez, en el estado mexicano de Nuevo León, cuando fue captado un poni viajando dentro de un pequeño automóvil clásico.

«Lo que se ve en Cadereyta», escribió la persona que grabó el video desde su vehículo en una de las vías de la localidad y lo publicó en la red social TikTok.

🐴 Un usuario captó este fin de semana un poni viajando en un coche por las calles de Cadereyta. El inusual escenario ha sorprendido a decenas de personas en redes e incluso algunos aseguran haberlo visto antes por la entidad. 📹: @ userkw3egba8yi pic.twitter.com/PX0F56kKEr — INFO7MTY (@info7mty) September 28, 2025

En el material audiovisual se observa al caballo de pequeña estatura dentro de lo que aparenta ser un Toyota Corona 1982. El animal va en el asiento trasero del automóvil, con la cabeza afuera.

El video ya tiene casi 235.000 visualizaciones en TikTok, donde ha recibido más de 11.300 ‘me gusta’ por los usuarios de esa plataforma. Algunos han compartido en los comentarios fotografías del vehículo con el poni adentro que fueron tomadas en otras partes.