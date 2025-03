Canadiense arroja huevos a familia que acampaba en playa de Santa Clara, Yucatán

Una mujer canadiense arrojó huevos a una familia que acampaña en la playa de Santa Clara en Yucatán; el momento de la discusión quedó captado en video.

En redes sociales circuló el video de la agresión que vivió una familia por parte de una mujer extranjera, quien quiso impedir que acamparan en el acceso a la playa de Santa Clara.

El video, de casi 2 minutos de duración, ya causó múltiples reacciones en redes sociales, principalmente de molestia por la gentrificación que ha desatado agresiones hacia mexicanas y mexicanos a manos de extranjeros.

En el video ya mencionado se observa a una mujer adulta mayor de origen canadiense discutir con toda una familia mexicana, ya que alegaba que invadían propiedad privada al acampar a la orilla de la playa.

Un hombre miembro de la familia, y quien grababa el material, respondió a la mujer extranjera que no invadían nada, pues era un acceso libre a la playa de Santa Clara, Yucatán.

La canadiense siguió insistiendo en que se fueran porque cerca de ahí estaba su residencia, a lo que la familia respondió que no estaban tocando la propiedad y el terreno seguía siendo de libre acceso.

“Estamos aquí tranquilamente, no estamos haciendo ningún alboroto. Libre acceso hacia la playa, no hay ningún letrero donde diga propiedad privada, no existe”.