Cambio histórico para el iPhone: será posible instalar apps desde páginas web… siempre y cuando Apple las revise

Marzo se presenta como un mes más relevante del año en el ámbito tecnológico por la entrada en vigor de la nueva DMA. Esta iniciativa, la Ley Europea de Mercados Digitales, tiene como objetivo promover la libre competencia, instando a gigantes como Apple, Google y Meta a realizar movimientos estratégicos. Por el lado de Apple, a partir de iOS 17.4 se permite el sideloading de aplicaciones desde tiendas alternativas a App Store, un movimiento de peso en un sistema que lleva años destacando por ser completamente cerrado.

No es la única novedad que llegará relacionada con la instalación de apps. A lo largo de la próxima primavera será posible instalar aplicaciones directamente desde la web de los desarrolladores. Un salto, si cabe, más importante aún que las tiendas alternativas. Los developers podrán subir los archivos directamente a su web, y los usuarios instalarlos en su iPhone. No son los únicos cambios que llegarán.

Los tres cambios que llegan a las apps en iOS

Apple ha anunciado tres importantes cambios en su plan de cumplimiento con la DMA. Todos ellos están relacionados con las nuevas libertades que tendrán los desarrolladores a la hora de distribuir sus aplicaciones y métodos de pago.

Aplicaciones exclusivas del desarrollador : el primer cambio que anuncia Apple es que los marketplaces de terceros podrán ofrecer un catálogo compuesto únicamente por sus apps. Se abren así las puertas a que iOS aloje tiendas en las que los grandes desarrolladores distribuyan tan solo sus títulos, sin presencia alguna de otros juegos y apps.

: el primer cambio que anuncia Apple es que los marketplaces de terceros podrán ofrecer un catálogo compuesto únicamente por sus apps. Se abren así las puertas a que iOS aloje tiendas en las que los grandes desarrolladores distribuyan tan solo sus títulos, sin presencia alguna de otros juegos y apps. Más libertad para precios promocionales : Apple explica que los desarrolladores podrán elegir cómo diseñan sus promociones dentro de la app. Habrá tres formas de pagar: desde Apple Pay en App Store, desde la interfaz del propio desarrollador en la app y desde la web del desarrollador.

: Apple explica que los desarrolladores podrán elegir cómo diseñan sus promociones dentro de la app. Habrá tres formas de pagar: desde Apple Pay en App Store, desde la interfaz del propio desarrollador en la app y desde la web del desarrollador. Instalación de apps desde la web: con diferencia, la novedad más importante. No solo podremos instalar aplicaciones desde marketplaces alternativos, podremos instalar apps desde la web del desarrollador.

Habrá aplicaciones desde web, pero olvídate de «Spotify Premium APK»

Se abre la veda a apps para ver partidos de fútbol gratis y tener acceso al premium de Spotify sin desembolsar un céntimo, podría pensarse. Error. Apple parece haber medido bien cada paso a la hora de permitir tanto que los usuarios instalen archivos que provienen de webs como que los desarrolladores puedan subir sus apps.

Criterio de elegibilidad. Al igual que sucede con los marketplace de terceros, será necesario cumplir los requisitos de elegibilidad e Apple. En el caso de las apps instaladas desde web no será necesaria una carta de crédito, pero sí deberá tener una cuenta que exista desde hace dos años y cuenta con un negocio de aplicaciones establecido en la UE con más de 1 millón de primeras instalaciones anuales.

En otras palabras, no cualquier desarrollador podrá subir aplicaciones a su web. Será necesario que cumpla con los estándares que marca Apple para acceder a los mercados de aplicaciones alternativos.

Si la web no está registrada, no podrá descargarse el archivo. El paso más importante recae en el propio iPhone ya que, si la app no es segura y se permite su instalación, el problema cae sobre el tejado de Apple.

Las apps que se alojen en las webs de desarrolladores deberán tener su dominio registrado en App Store Connect. En otras palabras, si una web no registrada intenta alojar un archivo malicioso, el iPhone no la instalará. Tan solo se realizarán instalaciones de apps que provengan de dominios registrados, y de apps que respondan a los criterios de notarización de Apple.

Mediante App Store Connect, los desarrolladores podrán descargar los archivos firmados para así alojarlos en sus sitios web. A la hora de instalar el archivo, será el propio usuario el que, desde el iPhone, tenga que dar su permiso para instalar aplicaciones. Aunque no hay imágenes sobre cómo funcionará esta característica, Apple indica que podremos autorizar la instalación desde los ajustes del iPhone.

Una vez que instalemos la app, iOS nos mostrará una pantalla informativa indicando que el nombre de la app, nombre de desarrollador, descripción de la app, calificación de edad y todos los datos que el propio desarrollador ha enviado a Apple para su revisión. Este cambio entrará en vigor en primavera, fecha en la que podríamos empezar a ver las primeras aplicaciones alojadas en páginas web.