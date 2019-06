Cachan a maestra filmando porno en el salón

Una maestra suplente de Texas, Estados Unidos, resultó detenida tras la divulgación de un video sexual en el que se le ve dentro de un salón de la institución educativa para la que trabajaba.

Según apunta New York Post, las autoridades descubrieron que fue ella misma quien colgó los clips en una web dedicada a la pornografía y que se filmaba cuando estaba sola.

Ella misma colgaba los videos

Tras ser arrestada, la docente confesó haber compartido en el mismo sitio por lo menos una docena de videos filmados dentro de las aulas, así como en un taller de la escuela, debido a que se trataba de su segunda profesión.

No obstante, el error de haber involucrado al colegio derivó en su despido, las mofas de sus alumnos, y su detención, aunque no enfrentará cargos criminales, pues la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Wharton no la encontró culpable de ningún delito.

No violó ninguna ley, pero sí la despidieron

“La sospechosa cerraba la puerta y estaba vestida, y no era imprudente sobre su conducta para que alguien más pudiera verla o sentirse ofendido, así que no podemos encontrar una ley que haya violado”

OFICINA DEL FISCAL DE DISTRITO DEL CONDADO DE WHARTON.

Del otro lado de la moneda, una joven empleada municipal de La Plata, en Argentina, no corrió con la misma suerte, pues el gobierno de su país no sólo la despidió tras viralizarse un video erótico del 2017 en donde participó, sino que se encargó de correr el rumor de que se había ausentado 19 veces sin ningún tipo de justificación para desprestigiarla y justificar la decisión.

