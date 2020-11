“Cachan” a elefante bebé “robando” cañas de azúcar… y se esconde tras un poste

La foto de un pequeño elefante tratando de pasar desapercibido detrás de un poste después de ser captado robando caña de azúcar se ha hecho viral en las redes sociales. Los internautas no se han podido resistir a los esfuerzos del pequeño paquidermo para ocultarse y evitar las represalias tras su fechoría.

Los hechos sucedieron el 16 de noviembre en Ching Mai, en la zona norte de Tailandia. Un elefantito descubrió un campo de cañas de azúcar y no dudó en lanzarse al dulce festín. De repente, la gente de la zona se acercó y sorprendió al animal in fraganti. Para no ser atrapado, el elefante trató de huir y se escondió detrás de un poste de la luz.

Según han explicado los testigos en las redes sociales, el animal se quedó muy quieto detrás del poste, seguramente con la esperanza de no ser descubierto. Sin embargo, el paquidermo no calculó bien las proporciones de su escondite, que se quedaba algo corto, lo que generó bastantes risas y burlas entre los presentes.