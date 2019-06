Bye Bye Camera, la nueva aplicación que vuelve “invisibles” a las personas como en Black Mirror

Los desarrolladores de la compañía Do Something Good presentaron la aplicación Bye Bye Camera, que permite eliminar personas no deseadas de una foto. El programa utiliza inteligencia artificial y la tecnología YOLO (“You only look once” o “Solo te ves una vez”), que es capaz de distinguir el contorno de una persona. Luego convierte a la figura de la persona en un área transparente que se fusiona con el entorno.

Ahora la aplicación está disponible solo para teléfonos inteligentes con el sistema operativo iOS y cuesta 2.99 dólares. Aún se desconoce si los desarrolladores van a lanzar Bye Bye Camera para Android.

Разработчики представили приложение Bye Bye Camera — с его помощью можно моментально удалять ненужных людей с фотографий:https://t.co/OOgEAB5VTt pic.twitter.com/hZK2uWEEPf — Хайтек (@Hightech_fm) June 25, 2019

Sin embargo, la tecnología todavía no es perfecta. Usuarios se quejan de que la aplicación elimina las siluetas de las personas de manera muy desigual y que las imágenes resultan de baja calidad. En Apple Store, la calificación de la app es de 2.3 sobre 5.

Por su parte, el programador y artista estadounidense Zack Lieberman usa para propósitos similares la tecnología ARKit de Apple, presentada a principios de junio en su Conferencia Mundial de Desarrolladores. Con esta herramienta se puede crear aplicaciones con realidad aumentada que incluso pueden “borrar” a una persona en movimiento.

La tecnología, que usa Lieberman, también está lejos de ser ideal: el contorno humano es notablemente diferente del fondo y, de vez en cuando, aparecen en la pantalla algunas partes del cuerpo del participante del experimento.

Muchos usuarios, comentando los videos publicados por el artista, señalaron que les hace recordar a la ya mítica serie de ciencia ficción Black Mirror, refiriéndose aparentemente al episodio “White Christmas” en el que se menciona una tecnología similar.

Fuente: RT Noticias