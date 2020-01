Burro gana carrera; lo obligan a beber cerveza por la nariz como “premio”

La escena protagonizada en el Festival del Mango, en Colombia, desató la furia de usuarios de redes sociales y activistas en contra de la violencia animal. El video publicado en YouTube muestra el momento en que un burro gana una carrera y como parte del premio, lo obligan a beber cerveza por la nariz.

El acto se viralizó rápidamente siendo condenado por aquellos que luchan a favor de los derechos animales, quienes rechazaron contundentemente la tradición de la mujer y le reprocharon con múltiples comentarios, además de la posibilidad de denunciarla para que las autoridades le quitaran al burro.

Obliga a su burro a beber cerveza por la nariz

No obstante, y a pesar de que las imágenes muestran que el asno sufre al ser forzado a ingerir el líquido con la nariz, la señora ofreció una entrevista explicando por qué se dejó llevar por un consejo que ignoraba, era lo peor que le iba a pasar.

“Estaba caluroso y le di un sorbito de cerveza. Allí se me acercó un señor y me dijo que le echara uno por la nariz porque le podía dar un cólico. Le hice caso pero no con mala intención” María Luisa, dueña del burro.

De acuerdo con María Luisa, el animal al que llama Ernesto ha estado con ella desde hace 20 años, en los cuales le ha dado siempre un sorbo de cerveza como premio, cada vez que con su ayuda lograba pasar toda su carga hasta el pueblo cuando todavía no existía la carretera. Esa es su forma de consentirlo.

La ignorancia la asustó, pero promete no repetirlo

Cuando Ernesto ganó, ella lo vio calurosos y le dio el sorbo de siempre. En esas andaba cuando un señor se le acercó y le aconsejó echarle uno por la nariz porque estando caluroso podía darle un cólico e incluso morirse. Pensando en eso, ella simplemente lo hizo.

No obstante, cuando supo que eso era un maltrato, admitió que cometió un erro al no verificar la situación y prometió no volver a darle cerveza ni por el hocico. “Yo lo cuido mejor que a mi marido, yo lo consiento con sus mangos, su comida, lo cuido mucho”, finalizó.

Fuente: SDP Noticias