Burger King pide que le compren a McDonald’s

Que el año 2020 es uno que recordaremos es algo que pocos pueden negar. Cuando estamos a menos dos meses de finalizarlo, a lo largo de todas estas semanas se han sucedido una serie de acontecimientos marcados por la pandemia del nuevo coronavirus.

Fútbol sin espectadores, carreras a puerta cerrada, medidas de seguridad en restaurantes, toque de queda, etc. Todo, absolutamente todo, se ha visto afectado por la COVID-19. Incluso, una guerra de gigantes de la comida rápida como son Burger King y McDonald’s.

Con una gran rivalidad entre las dos empresas de la comida rápida estadounidenses, parece que el coronavirus ha hecho enterrar el hacha de guerra. Porque al final, ambas se han visto afectadas de una u otra forma.

Por primera vez, y quizá sin que sirva de precedente, Burger King ha pedido a sus clientes, a través de un post en su cuenta de Reino Unido que ya se ha vuelto viral, que consuman en el eterno rival, McDonald’s.

PIDAN EN MCDONALD’S

Con ese imperativo titula la cadena de comida rápida su comunicado, en el que achacan a la COVID-19 esta decisión. “Nunca pensamos que te pediríamos que hicieras esto. Los restaurantes están echando a muchos empleados a la calle y en este momento necesitan vuestro apoyo. Así que, si queréis ayudar, empezad a hacer pedidos de comida a domicilio”. Recordamos, Reino decretó un nuevo confinamiento hasta el 2 de diciembre que afectará a los comercios no esenciales

We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6

