Bebé de 10 meses compra actualización de 10 mil dólares para un Tesla

En la actualidad las tabletas son las nuevas nanas, sólo basta con poner juegos, un video o hasta música para mantener entretenido a un pequeño, sin embargo, en ocasiones esto puede resultar contraproducente.

Esto lo aprendió a la mala una mamá que se viralizó en TikTok por contar su anécdota.

Según su relato, su bebé de 10 memes compró un paquete completo de conducción autónoma para el Tesla de la familia por un valor de 10 mil dólares, mientras ella se encontraba cocinando.

La mujer se dio cuenta de la compra cuando llegó la cuenta bancaria. Desafortunadamente no pudo cancelarla pues ya habían transcurrido más de 48 horas.

Well our son decided we needed the self driving package we debated on before ##tesla ##teslaworld ##ohno ##foryou ##fyp

Oh No – Kreepahttps://www.tiktok.com/embed/v2/6973120290180074758?lang=es-US