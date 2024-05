Un banquero de 35 años de edad murió en Estados Unidos, luego de que trabajará más de 100 horas a la semana sin descanso alguno.

De acuerdo con los reportes, la muerte de este hombre ha despertado una serie de protestas entre los empleados de Wall Street, pues demandan mejores condiciones laborales.

Y es que varios de ellos han manifestado que son obligados a laborar por extensas jornadas de trabajo, acumulando varios días sin descanso al mes, sin tomar en cuenta las consecuencias a la salud física y mental que esto genera.

Banquero de 35 años murió en Estados Unidos por trabajar más de 100 horas a la semana

Un banquero de 35 años de edad, identificado como Leo Lukenas III, murió en Estados Unidos debido a que estuvo trabajando más de 100 horas a la semana sin descansar.

La víctima era un veterano del ejército de Estados Unidos, quien tras su etapa en la milicia se convirtió en un banquero de inversiones, trabajando para la empresa Bank of America

El hombre se había incorporado hace poco más de un año a sus funciones como banquero junior, buscando nuevas oportunidades para él y su familia.

De acuerdo con la agencia Reuters, Leo Lukenas III murió a consecuencia de una trombosis en el corazón, descrito medicamente como un “trombo agudo en la arteria coronaria”.

Los hechos habrían ocurrido el pasado jueves 2 de mayo de 2024, sin embargo, la información se dio a conocer hasta esta semana.

Banqueros de Estados Unidos demandan mejores condiciones de trabajo tras muerte de compañero

Varios banqueros de Estados Unidos han manifestado su exigencia por contar con mejores condiciones de trabajo, luego de que uno de sus compañeros muriera por las cargas excesivas de trabajo a las que son sometidos.

Testigos anónimos, quienes se han identificado como banqueros juniors, señalaron que en su puesto son obligados a laborar más de 100 horas a la semana, sin la posibilidad de tener un día para descansar o un fin de semana al mes.

Esto ha generado grandes afectaciones en la salud mental y emocional de los empleados, quienes señalan que sus supervisores hacen caso omiso de las peticiones que realizan.

Por tal motivo han acusado a Bank of America de contar con prácticas de explotación laboral, pues ex colaboradores denuncian que la empresa no busca mejorar el entorno laborar de sus trabajadores.

Ante ello piden tomar en cuenta su salud, y permitirles tener jornadas laborales de 80 horas, acompañadas por al menos un fin de semana de descanso al mes.