Ausencia de orgasmos en el matrimonio, primera causa de infidelidades

Quizá te lo has preguntado miles de veces y no has dejado de darle vueltas al asunto, repitiendo mentalmente qué fue lo que pudieron haber hecho mal para que uno de los dos cometiera una infidelidad. Bien, es momento de asumir que la causa pudo haber sido el sexo.

Víctor Hermosillo, vocero de Ashley Madison en Hispanoamérica, reveló que según una reciente encuesta hecha por los especialistas de la web número uno de citas extramaritales, la primera causa de infidelidades es la ausencia de orgasmos en el matrimonio. Así o más triste.

¿Sin orgasmos en el matrimonio? Cuidado, seguro sufrirás infidelidades

En este sentido, el 93 por ciento de los usuarios admitió que uno de los detonadores más importantes que los orilló a cometer una infidelidad, es que no suelen alcanzar el clímax con sus parejas legales y/o sentimentales. En consecuencia, salen a buscarlo con otras personas.

“Tener sexo de la misma manera significa las mismas posiciones porque sabes qué hacer y cuándo hacerlo. Se siente bien, pero puede ser predecible”.Tammy Nelson, investigadora.

Tammy Nelson, autora de Cuando eres el que engaña, explica que existen varios factores para que las parejas casadas no experimenten orgasmos. Entre ellos están la rutina, el exceso de responsabilidades, y la falta de creatividad o de apertura a nuevas posiciones sexuales.

¿Por qué no tienes orgasmos con tu pareja?

Esto explica que tan sólo el 37 por ciento tiene orgasmos regulares en su matrimonio, según la investigación llevada a cabo entre el 10 de junio del 2019 y el 2 de julio del mismo año. Y cuando salen a buscarlos, los encuentran gracias a la emoción del secreto.

Otras razones para la falta de orgasmos son la nula atracción (el 9 por ciento piensa que su pareja ya no le gusta), así como de interés; es decir, el cónyuge no pregunta lo que el otro quiere (5 por ciento), y la falta de habilidades sexuales (3 por ciento).

Fuente: SDP Noticias