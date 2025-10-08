Atropellan a un perro en China… y sobrevive gracias a su gordura

Un labrador de 64 kilogramos llamado Yuan Yuan, que descansaba en medio de una carretera en la ciudad china de Hangzhou, salió ileso tras ser atropellado por un coche gracias a su sobrepeso, recogen medios locales.

El conductor del automóvil no se percató de la presencia del animal cuando daba marcha atrás y pasó con la rueda delantera derecha por encima de él. Al escuchar los fuertes gritos del can, detuvo el vehículo, dejando al labrador aplastado bajo el neumático. Frente a la conmoción, los vecinos acudieron en su ayuda.

Luego del incidente, el dueño del perro creyó que el animal moriría, sin embargo, en el hospital veterinario, se descubrió que no había sufrido ni una sola lesión y «su cuerpo acolchonado por la grasa» le había salvado la vida. «El perro está bien, no tiene huesos rotos ni hemorragias internas. Pero ¡Necesita perder peso!», aseveró el veterinario.

octubre 8, 2025 7:03 am

