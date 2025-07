Astrónomos detectan un objeto interestelar atravesando nuestro sistema solar

Un objeto recién descubierto que atraviesa rápidamente nuestro sistema solar está generando entusiasmo entre los astrónomos porque no es de aquí. Se cree que es un cometa y es apenas el tercer cuerpo celeste proveniente de fuera de nuestro sistema solar que se ha observado en nuestra región del universo.

Este visitante interestelar, ahora oficialmente llamado 3I/ATLAS, fue detectado cuando el telescopio ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), financiado por la NASA y ubicado en Chile, informó haberlo visto el martes. Desde entonces, astrónomos que revisaron observaciones archivadas de varios telescopios han rastreado los movimientos del objeto hasta el 14 de junio y descubrieron que el cometa llegó desde la dirección de la constelación de Sagitario.

La velocidad y la trayectoria del cometa a través del sistema solar son dos fuertes indicios de que se originó más allá de nuestro sistema solar, explicó Gianluca Masi, astrónomo y astrofísico del Observatorio Astronómico Bellatrix en Italia y fundador y director científico del Virtual Telescope Project. Masi ha estado observando el cometa y transmitió una vista en vivo del objeto en el sitio web del Virtual Telescope Project el jueves.

El cometa se mueve a casi 60 kilómetros por segundo (unas 37 millas por segundo), es decir, a 214.364 kilómetros por hora (aproximadamente 133.200 millas por hora), demasiado rápido para ser un objeto “local” de nuestro sistema solar, explicó Teddy Kareta, profesor asistente en la Universidad de Villanova, cerca de Filadelfia.

“Los objetos ligados al Sol —habitantes de nuestro sistema solar— siguen trayectorias alrededor de él que regresan al mismo punto”, escribió Kareta en un correo electrónico. “La órbita de la Tierra es mayormente circular, la de Plutón es una elipse alargada, y muchos cometas son muy ‘excéntricos’, con órbitas muy largas y estrechas. La trayectoria de este objeto por el sistema solar es casi una línea recta”.

Rastrear la órbita del objeto también revela el camino que ha seguido para llegar a nuestro sistema solar, explicó el Dr. Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA en el Laboratorio de Propulsión a Chorro en Pasadena, California.

“Cuando extrapolamos su movimiento hacia atrás en el tiempo, vemos claramente que se originó fuera de nuestro sistema solar”, escribió Chodas en un correo electrónico. “Debe haber venido de otro sistema solar y probablemente ha estado viajando por el espacio interestelar durante millones de años hasta que, por casualidad, encontró nuestro sistema solar”.

Desde la detección inicial del cometa, ubicado a 675 millones de kilómetros (420 millones de millas) de la Tierra, los astrónomos se han apresurado a observar el objeto con telescopios de todo el mundo. Uno de esos astrónomos es Kareta, quien observó el cometa usando el telescopio Lowell Discovery del Observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona, tan pronto como se enteró de su descubrimiento. Afirmó que cree que solo pasarán un par de semanas antes de que casi todos los grandes telescopios de la Tierra y del espacio se hayan dado tiempo para detectar y rastrear el cometa.

“La gente está emocionada. Casi todos los astrónomos planetarios que conozco corrieron de inmediato a un telescopio o enviaron correos solicitando tiempo de observación en los próximos días”, dijo Kareta, exinvestigador posdoctoral del Observatorio Lowell. “Aunque podríamos tener varios meses para estudiar este fascinante objeto, cuanto antes podamos entender cómo funciona —cómo evoluciona, qué propiedades extrañas o inesperadas podría tener—, más rápido podremos planificar el resto de su paso por el sistema solar”.

Anatomía de un objeto interestelar

El cometa 3I/ATLAS sigue a otros dos intrigantes objetos interestelares, conocidos como ISOs, que pasaron por nuestro sistema solar: ‘Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019. Ambos objetos, también considerados cometas interestelares, generaron gran interés. Los movimientos acelerados del alargado ‘Oumuamua incluso provocaron afirmaciones de que podría ser una sonda alienígena.

Hasta ahora se sabe poco sobre el cometa 3I/ATLAS. Los astrónomos estiman que su diámetro es de unos 20 kilómetros (12 millas), aunque existe una incertidumbre significativa debido al brillo del objeto, explicó Masi.

Sin embargo, el cometa parece ser el más brillante y rápido de los tres objetos interestelares descubiertos hasta ahora, señaló Kareta.

3I/ATLAS se acerca a nuestro sistema solar desde el centro galáctico de la Vía Láctea, una dirección diferente a la de los objetos anteriores, indicó Chodas.

El objeto ha mostrado signos de actividad cometaria, incluyendo la aparente pérdida de masa como un cometa. Los cometas están compuestos de hielo, gases congelados y roca, y al acercarse a estrellas como el Sol, el calor hace que liberen gas y polvo, formando sus características colas. Pero aún no está claro qué tipo de material está liberando 3I/ATLAS ni qué proceso lo está causando, dijo Kareta.

“Considerando los desacuerdos persistentes sobre qué causó la aceleración orbital del primer ISO, ‘Oumuamua, me sorprendería que diagnosticar y entender esto no fuera una prioridad para la mayoría”, escribió Kareta en un correo electrónico. “Aún no sabemos de dónde vino (3I/ATLAS), pero a medida que aumente nuestra comprensión de su órbita, podríamos hacer algunas buenas conjeturas en unos meses”.

La trayectoria del cometa

Los astrónomos señalaron que el cometa no representa ninguna amenaza para la Tierra y permanecerá al menos a 240 millones de kilómetros (150 millones de millas) de nuestro planeta. Actualmente, el cometa se encuentra a unos 670 millones de kilómetros (416 millones de millas) del Sol y hará su mayor acercamiento a nuestra estrella alrededor del 30 de octubre, a una distancia de 210 millones de kilómetros (130 millones de millas), según la NASA.

El cometa también pasará cerca de Marte el 2 de octubre, a 30 millones de kilómetros (18 millones de millas) del planeta rojo. Esto es un paso relativamente cercano, en términos astronómicos. Como referencia, la Tierra está a unos 150 millones de kilómetros (93 millones de millas) del Sol.

El punto más cercano al que el cometa estará de la Tierra será el 19 de diciembre, a 270 millones de kilómetros (167 millones de millas), indicó Masi.

Masi señaló que el cometa es actualmente visible en la constelación de Sagitario, que se observa mejor desde el hemisferio sur en plena noche. Aunque la luna llena del 10 de julio dificultará la observación de 3I/ATLAS, agregó que las observaciones, incluso con telescopios pequeños, deberían mejorar en los próximos meses.

Los astrónomos esperan que el cometa siga siendo visible para observaciones con telescopios terrestres hasta septiembre, antes de desaparecer de la vista. Debería reaparecer al otro lado del Sol a principios de diciembre, lo que permitirá realizar observaciones de seguimiento. Será observable hasta mediados de 2026, de acuerdo con Chodas.

Un estudio más profundo podría revelar si los cometas se ven igual en otros sistemas solares, señaló Kareta.

Estudiar objetos interestelares también es crucial para comprender mejor los planetas más allá de nuestro sistema solar y cómo se forman, agregó, describiendo a estos visitantes como “algunas de las cosas más fascinantes que hemos descubierto”.

“Son cometas y asteroides que se formaron alrededor de otras estrellas —los bloques de construcción de planetas en esas estrellas lejanas— que fueron expulsados al espacio interestelar y que luego encontramos cuando atraviesan nuestro sistema solar”, dijo Kareta. “Queremos medir todo lo que podamos sobre estos objetos para compararlos con nuestros propios cometas y asteroides locales. Son grandes preguntas, pero el hecho de que podamos avanzar en ellas estudiando estos fascinantes objetos debería explicar por qué los astrónomos planetarios están tan emocionados por aprender todo lo posible sobre ellos”.

Con información de CNN