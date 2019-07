Astrónomo en jefe de Harvard dice a Washington Post que una nave alienígena está por Júpiter

No se trata de cualquier persona, sino del Jefe del departamento de Astronomía de la prestigiada Universidad de Harvard. Y no se trata de cualquier medio, tampoco: es The Washington Post. Avi Loeb afirma que los extraterrestres han hecho contacto con el planeta Tierra.

“Antes de que comenzara con todo el asunto de la nave espacial alienígena el año pasado, el Jefe del departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard era conocido por sus conferencias públicas sobre la modestia. La modestia personal, que Avi Loeb dijo que aprendió cuando crecía en una granja. Y lo que Loeb llama ‘modestia cósmica’: la idea de que es arrogante suponer que estamos solos en el universo, o incluso una especie especialmente especial”, dice The Washington Post.

Loeb hizo pública su teoría de que una nave espacial extraterrestre, o al menos una parte de una, puede estar en este momento volando más allá de la órbita de Júpiter.

“El principal astrónomo de Harvard sospecha que la tecnología de otro sistema solar acaba de aparecer a nuestra puerta. Y esto, a su vez, ha dejado a algunos de sus compañeros desconcertados, refunfuñando por lo que ven como una teoría endeble o desconcertados por la razón por la que el principal astrónomo de Harvard no se callaría con respecto a los extraterrestres”, dice el diario.

De acuerdo con The Washington Post, el autor de más 700 trabajos teóricos explicó que el 19 de octubre del 2017 el telescopio Pan-STARRS, en Hawaii, registró un objeto no identificado en el cielo. “Se movía tan rápido que sólo podía proceder de algún lugar fuera del Sistema Solar. Se trata de la primera visita que nos llega del espacio exterior de la que tengamos conocimiento”, dijo.

Ante esto, algunos miembros de la comunidad científica dijeron lo siguiente: “Es un impresionante ejemplo de ciencia sensacionalista y con motivaciones espurias”. A este UFO (objeto volador no identificado) le llamaron Oumuamua que en hawaiano significa “explorador”. Loeb y su colega publicaron un artículo en Astrophysical Journal en el que aseguraban que Oumuamua “es una vela luminosa, flotando en el espacio interestelar como un escombro de un equipo tecnológico avanzado”.

La conclusión de Loeb es que cree que se mueve demasiado rápido para ser una roca inerte y que se aleja del Sol como si algo la estuviera empujando desde atrás. Según el astrónomo, Oumumua es muy inusual y presenta características que lo hacen completamente diferente a cualquier cometa o asteroide como son su velocidad, su atípica trayectoria, no mostrar desgasificación al acercarse al Sol y la ausencia de cola como la de los cometas. Para el astrónomo es tonto pensar que “estamos solos en el Universo”.

Pese a sus teorías, la comunidad científica atacó duramente sus declaraciones afirmando que “Oumuamua no es una nave alienígena, y esa sola sugerencia es un insulto para la investigación científica honesta”, según afirmó el astrofísico Paul Sutter tras la entrevista de Loeb. Sin embargo, recientemente Loeb afirmó que no le interesa la opinión de los demás y asegura que no cambiará de opinión.

“Mucha gente esperaba que una vez que hubiera toda esta publicidad, me echaría atrás. Si alguien me muestra pruebas de lo contrario, inmediatamente retrocederé (…), Lo peor que me puede pasar es que me liberen de mis tareas administrativas, y eso me daría aún más tiempo para concentrarme en la ciencia”, afirmó.

PILOTOS MILITARES

Objetos voladores no identificados (ovnis en español, ufos en inglés) fueron vistos casi a diario entre el verano de 2014 y la primavera de 2015 en los cielos de la Costa Este de Estados Unidos. Y los testigos no fueron personajes dudosos sino pilotos de élite de la Marina estadounidense, que lo reportaron a sus mandos en el Pentágono e incluso al Congreso.

“Esas cosas estaban ahí fuera todo el día”, explica ahora uno de ellos, Ryan Graves, al diario The New York Times. “Mantener un avión en el aire requiere de una cantidad notable de energía; a la velocidad a la que los vimos, 12 horas en el aire son 11 horas más de las que esperaríamos”, explicó Graves.

Este piloto de cazabombarderos F/A-18, que lleva una década en la Marina, se refería a objetos no identificados de formas extrañas (uno parecía una pirinola girando en contra del viento; otro parecía una pastilla contra la tos del tamaño de un avión comercial).

Tanto Graves como otros cuatro pilotos con los que habló el citado diario insisten en que vieron esos objetos durante unas maniobras de entrenamiento con el portaviones Theodore Roosevelt sobre el cielo entre Virginia y Florida. No aportan eso sí ninguna posible explicación.

Fuente: Sin Embargo