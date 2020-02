Astronauta regresa a casa después de un año en el espacio y el recibimiento de su perro se viraliza

No hay nada mejor que volver a casa con una mascota que se alegra de verte después de un largo y duro día de trabajo. Excepto quizás volver a casa después de un año largo y duro en el espacio.

Después de lograr el récord de 328 días en el espacio, la estancia espacial más larga realizada por una mujer, la astronauta de la NASA Christina Koch regresó oficialmente a la Tierra el pasado 6 de febrero. Y el jueves, se dirigió a Twitter para compartir un video del alegre momento en que ella se reunió con su perro, LBD, que claramente había estado esperando ansiosamente su llegada.

En el clip, se puede ver a LBD, que significa Little Brown Dog, rascando en la puerta cerrada y moviendo la cola mientras Koch y su esposo se acercan.

Not sure who was more excited. Glad she remembers me after a year! pic.twitter.com/sScVXHMHJn

— Christina H Koch (@Astro_Christina) February 13, 2020