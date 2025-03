Así se vio desde el espacio la explosión del Starship

El astronauta de la NASA, Donald Pettit, fotografió desde la Estación Espacial Internacional (EEI) la explosión de la etapa superior del sistema espacial Starship de SpaceX durante su último vuelo de prueba.

We saw the Starship 8 breakup in the upper atmosphere and fall back to earth from the ISS. pic.twitter.com/ZhDoGTCvS4

