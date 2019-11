Así se vería el futuro iPhone 12 (y se parece mucho al iPhone 4)

Apple podría inspirarse en modelos antiguos del iPhone para crear su próximo dispositivo, opina Ben Geskin, habitual filtrador de adelantos tecnológicos, quien este miércoles presentó su propia maqueta de cómo se vería el iPhone 12.

El diseño de Geskin se basa en la apariencia del iPad Pro y se parece mucho al iPhone 4, lanzado hace casi 10 años.

De acuerdo con el filtrador, el futuro teléfono de Apple tendría una pestaña ‘notch’ mucho más pequeña y dispondría de laterales de metal, líneas más nítidas y botones físicos más obvios. En cuanto a las cámaras, el dispositivo contaría con tres, al igual que el iPhone 11 Pro.

and here's what we will most likely get next year pic.twitter.com/dpUIgKmWvG

— Ben Geskin (@BenGeskin) November 20, 2019