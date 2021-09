Así se ve la red de cables submarinos de fibra óptica que rodean la Tierra

El investigador de la ciencia de datos Tyler Morgan-Wall ha creado un modelo tridimensional de la totalidad de los cables submarinos de fibra óptica que forman las redes de comunicación y de transmisión de datos a lo largo y ancho del planeta.

New #dataviz! The Earth’s submarine fiber optic cable network, visualized in #RStats with #rayrender.

Code:https://t.co/6tFsS4vfAK

Rayrender Github:https://t.co/iB5nWhGY7l pic.twitter.com/1FTKM0FPHr

— Tyler Morgan-Wall (@tylermorganwall) September 22, 2021