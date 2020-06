Así reacciona un piloto automático: Tesla esquiva en ‘un parpadeo’ a jabalí que se cruzó en el camino

Si hay una empresa que domina el mercado de los autos eléctricos y del pilotaje automático, esa es Tesla. Sin embargo, todavía hay obstáculos que la empresa busca superar, como bajar los precios de los automóviles y hacer más confiable el sistema de conducción autónoma.

El piloto automático de Tesla se ha visto involucrado en accidentes mortales, como el ocurrido en marzo del año pasado, cuando una persona que conducía en este modo se estrelló contra un camión en Florida.

A pesar de las dudas que ha generado el también llamado ‘autopilot’, hay hechos que ‘sin querer’ ayudan a disipar la incertidumbre… y este es uno de ellos.

De acuerdo con el medio belga HLN, Kenneth Van Hoesen se dirigía el pasado 30 de mayo a su panadería. Era de madrugada y, de pronto, se cruzó un jabalí en el camino.

Van Hoesen comentó que reaccionó y giró su volante, pero el piloto automático corrigió los movimientos y esquivó al animal sin hacerle daño y sin perder control alguno del auto.

El usuario de Twitter Pranay Pathole publicó el video de cómo reacciona el Tesla para evitar el choque, a lo cual Elon Musk respondió lo siguiente: “El objetivo principal del piloto automático es no bloquearse. Lo que parece rápido para los humanos es lento para una computadora. La visión y el sonar con poca luz de 360 grados, más el radar delantero, permiten reaccionar de forma sobrehumana. Las próximas actualizaciones de software mostrarán cada vez más el potencial del autopilot”.

Acá te dejemos el video de la reacción del vehículo Tesla:

People: Autopilot will never be safe! @Tesla Autopilot: *avoids a 🐷 at night* @elonmusk pic.twitter.com/qyVz3gPesE

— Pranay Pathole (@PPathole) June 7, 2020