Así es Sora de OpenAI, capaz de crear videos instantáneos a partir de texto

La empresa tecnológica estadounidense OpenAI, creadora de ChatGPT, reveló el jueves una herramienta que puede generar videos a partir de indicaciones de texto.

«Presentamos a Sora, nuestro modelo de texto a video. Sora puede crear videos de hasta 60 segundos con escenas muy detalladas, movimientos de cámara complejos y múltiples personajes con emociones vibrantes», explicó OpenAI en un tuit.

Introducing Sora, our text-to-video model.

Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W

Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf

— OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024