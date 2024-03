Así es el nuevo Porsche eléctrico más potente de todos los tiempos

La firma alemana de automóviles deportivos Porsche lanzó el lunes el Taycan Turbo GT, su coche eléctrico de producción más potente hasta la fecha, con un ‘botón de control de lanzamiento’ que le permite alcanzar una potencia de hasta 1.092 caballos de fuerza (HP).

El vehículo, cuyo precio va desde los 230.000 dólares, normalmente maneja una potencia máxima de 777 HP, sin embargo, con la activación del botón de lanzamiento la fuerza incrementa momentáneamente, haciendo que el coche pueda acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 2,2 segundos.

The new all-electric Taycan Turbo GT has arrived. pic.twitter.com/D0N8Z0wPcC

— Porsche (@Porsche) March 11, 2024