Arqueólogos encuentran la pieza de oro más antigua del sureste de Alemania

La excavación de la tumba de una mujer perteneciente al período de la Edad de Bronce Antiguo o Temprano, en el sureste de Alemania, condujo al descubrimiento de un anillo espiral de alambre de oro en otoño de 2020, que según los análisis tiene alrededor de 3.800 años, reza un comunicado de prensa de la Universidad de Tubinga.

Los arqueólogos encontraron el cuerpo enterrado en posición fetal, con su mirada hacia el sur. Como explican los investigadores, este tipo de entierro es típico del Neolítico tardío en Europa central. El único objeto encontrado en la tumba fue la pieza de oro, ubicada detrás de los restos de la mujer a la altura de la cadera. La datación por radiocarbono de los huesos mostró que la fecha de sepultura fue alrededor de 1850 y 1700 a.C.

University of Tübingen, Institute of Prehistory and Medieval Archaeology

El estudio, dirigido por el profesor Raiko Krauss del Instituto de Prehistoria y Arqueología Medieval de la Universidad de Tubinga y el doctor Jörg Bofinger de la Oficina Estatal de Baden-Württemberg para la Gestión del Patrimonio Cultural, sugiere que el valioso anillo probablemente fue un ornamento para el pelo de la mujer y probablemente indica que tenía una alta posición social.

Por otra parte, la joya, que contiene alrededor del 20 % de plata, menos del 2 % de cobre, así como trazas de platino y estaño, guarda similitudes con aleaciones de oro típicas de Cornualles, en el suroeste de Gran Bretaña.

Los expertos han detallado que es muy inusual encontrar metales preciosos de este período en esta parte de Alemania, por lo que el hallazgo es una prueba del amplio alcance del comercio de objetos de lujo en esa época.

Asimismo, la comercialización de larga distancia en aquel entonces evidencia, como señala el grupo de investigadores, “que los grupos culturales occidentales ganaron una creciente influencia sobre Europa central en la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo”.